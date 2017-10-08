За первые 30 матчей регулярного чемпионата в НХЛ забито 194 гола, в КХЛ — 130

За первые 30 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2017/18 было заброшено 194 шайбы, в среднем по 6,5 гола за игру. Это на семь голов больше, чем по итогам 30 стартовых игр регулярного чемпионата НХЛ сезона-2016/17.

Для сравнения, в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне за первые 30 игр было заброшено 130 шайб, в среднем по 4,3 гола за игру. Это на 15 голов меньше, чем по итогам 30 стартовых игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17.

В следующем матче Овечкин забьёт пять? Такого в НХЛ не было 100 лет! 7 голов в двух матчах! Такими темпами Овечкин забросит 246 шайб за сезон!

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»