Бэбкок: во втором периоде «Торонто» занимался непонятно чем

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче защитник канадской команды Никита Зайцев набрал два (1+1) очка.

«Третий период в нашем исполнении был лучше, чем в прошлом матче. Первый период с точки зрения структуры игры мы провели хорошо, а во втором занимались непонятно чем. «Торонто» был далёк от своей игры в этом отрезке. Мы нашли возможности выжить и победить в каждом из двух домашних матчей», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.