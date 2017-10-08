«Чикаго» побил клубный рекорд, у «Торонто» впервые за 100 лет 15 голов на старте

«Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхоукс» забили 15 голов в двух первых матчах сезона – в первой игре они разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 10:1. Это лучший результат «Чикаго» на этом отрезке за всю историю выступлений клуба в НХЛ.

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«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадская команда забила 15 голов в двух первых матчах сезона – в первой игре оказалась сильнее «Виннипег Джетс» (7:2). За всю историю выступлений в НХЛ больше на этом отрезке «Торонто» забивал только в первом сезоне НХЛ-1917/18 – 20 голов.