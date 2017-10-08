Макдона: «Рейнджерс» сумели перестроиться во втором периоде матча с «Торонто»

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (5:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче защитник «Торонто» Никита Зайцев набрал два (1+1) очка.

«Мы не были сосредоточены в тех моментах, в которых обязаны были. Мы сумели перестроиться во втором периоде — он пока стал нашим лучшим игровым отрезком в этом сезоне. Мы показали сами себе, как можем и обязаны играть, чтобы иметь шанс на победу. Если не играешь быстро и не контролируешь шайбу, тебя уничтожат», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.