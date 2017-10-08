Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ — второй раз из двух

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.



Третьей звездой стал капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, набравший три (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:3).



Второй звездой признан защитник «Калгари Флэймз» Ти Джей Броди, набравший четыре (2+2) очка в матче с «Виннипег Джетс» (6:3).



Первой звездой дня назван капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — покер в ворота «Монреаль Канадиенс» (6:1). В двух матчах сезона капитан столичной команды забил семь голов. Он был признан первой звездой по итогам первого для себя игрового дня — тогда Овечкин оформил хет-трик.

События дня НХЛ: Овечкин и Кузнецов затмили всех, Панарин проиграл «Чикаго» Были ещё голы Малкина, Дадонова, Кучерова, Тарасенко и многих других. За океаном творится сумасшествие.

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