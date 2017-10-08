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Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ — второй раз из двух

8 октября 2017, воскресенье. 10:39 Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Третьей звездой стал капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, набравший три (2+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:3).

Второй звездой признан защитник «Калгари Флэймз» Ти Джей Броди, набравший четыре (2+2) очка в матче с «Виннипег Джетс» (6:3).

Первой звездой дня назван капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — покер в ворота «Монреаль Канадиенс» (6:1). В двух матчах сезона капитан столичной команды забил семь голов. Он был признан первой звездой по итогам первого для себя игрового дня — тогда Овечкин оформил хет-трик.

События дня НХЛ: Овечкин и Кузнецов затмили всех, Панарин проиграл «Чикаго»
Были ещё голы Малкина, Дадонова, Кучерова, Тарасенко и многих других. За океаном творится сумасшествие.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Калгари Флэймз Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс Александр Овечкин Джон Таварес
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
10:39 Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ — второй раз из двух
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10:30 Сколько голов забьёт Александр Овечкин в следующем матче
10:20 Мюррей: 11 пропущенных шайб в двух матчах? Просто забываешь об этом
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09:49 Алзнер: даёте Овечкину дюйм пространства, и этого достаточно. Даже часть дюйма
09:32 Уланов: догадываюсь, какие моменты могли быть у Светлова с Аболсом в «Ладе»
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09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Овечкина 4 гола, у Кузнецова — 4 передачи
09:05 «Вегас» — первый с 1967 года новичок НХЛ, стартовавший с двух побед
08:49 Форвард «Вашингтона» Уокер — первый австралиец, сыгравший в НХЛ и забивший гол
08:31 3 очка Копитара позволили «Лос-Анджелесу» переиграть «Сан-Хосе»
08:30 Выиграет ли «Сибирь» у «Салавата» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:22 «Ванкувер» победил «Эдмонтон», Бурмистров заработал «-1» за 13 минут 20 секунд
08:12 2 очка Проворова позволили «Филадельфии» вырвать победу у «Анахайма»
08:06 Защитник Мэтисон продлил контракт с «Флоридой» на 8 лет с зарплатой $ 4,875 млн
08:06 Панарин: пообщался с Анисимовым и Кейном на раскатке, «Коламбус» проиграл 1:5
08:03 «Калгари» дома победил «Виннипег», Годро и Броди набрали по четыре очка
08:00 «Чикаго» побил клубный рекорд, у «Торонто» впервые за 100 лет 15 голов на старте
07:35 Лебрюн: Овечкин решил выместить злость за Олимпиаду на всю НХЛ
06:59 «Вегас» без Шипачёва одержал вторую победу в сезоне
06:49 «Торонто» — «Рейнджерс»: Зайцев забросил первую шайбу в сезоне и набрал «+4»
06:21 «Чикаго» нанёс поражение «Коламбусу», Панарин закончил матч с «-2»
06:11 Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Далласа»
06:07 Кузнецов: похмелья после прошлого сезона не было. Я ведь, вообще-то, не пью
06:01 «Детройт» и «Каролина» добились побед по буллитам
05:53 Овечкин: хотите денег – идите в банк. Хотите голов – идите к воротам
05:45 «Торонто» нанёс поражение «Рейнджерс», забросив восемь шайб
05:32 Овечкин повторил рекорд НХЛ 100-летней давности
05:10 «Флорида» победила «Тампу», Дадонов впервые отличился после возвращения в НХЛ
04:57 Четыре шайбы Овечкина и четыре передачи Кузнецова обеспечили разгром «Монреаля»
04:50 «Питтсбург» нанёс поражение «Нэшвиллу», Малкин забросил первую шайбу в сезоне
04:08 Галлант: Шипачёв не травмирован. Он в АХЛ, его нет в составе «Вегаса»
03:00 Овечкин оформил хет-трик в первом периоде игры с «Монреалем»
01:50 Слепышев вошёл в состав «Эдмонтона», вернувшись из фарм-клуба
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00:02 Стасенко: «Северстали» была нужна только победа после трёх поражений
00:02 Сергачёв: не боюсь делать ошибки — если бояться, их будет много
00:01 Женская молодёжная сборная России обыграла Германию и выиграла Турнир трёх наций
00:01 Карлссон: смогу играть довольно скоро, но пока не знаю точно, когда
7 октября 2017, суббота
23:46 Три передачи Батчера помогли «Нью-Джерси» уверенно обыграть «Колорадо»
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