«Амур» выиграл третий матч из последних четырёх, дома одолев «Ладу»

«Амур» в родных стенах одолел «Ладу» и выиграл третий матч из последних четырёх. В 19 матчах сезона на счету дальневосточников шесть побед. «Лада» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах и 16-е в 20 матчах сезона.

В первой двадцатиминутке матча команды обменялись голами — за хозяев забил Владислав Ушенин, за гостей Игорь Скороходов. На 28-й минуте встречи Олег Ли во второй раз вывел хабаровчан вперёд. Этот гол оказался победным. В заключительной трети матча Павел Дедунов и Алексей Бывальцев установили окончательный счёт — 4:1 в пользу хабаровчан.

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