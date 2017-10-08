Занковец: «Слован» — команда боеспособная, задача — попадание в плей-офф

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец рассказал о своём решении возглавить команду, идущую на 12-м месте в западной конференции КХЛ.



«Со мной связалось руководство клуба пару дней назад, поинтересовались моим желанием и возможностью поработать в «Словане».Мы согласовали условия контракта, и вот я здесь. Если честно, долго размышлять не было времени, нужно было быстро принимать решение. Взвесив все «за» и «против», я решил, что это хороший вариант.



Аргументом «за» послужило то, что «Слован» представляет в КХЛ не только город Братиславу, но и всю Словакию. У клуба хорошие спортивные традиции, отличная атмосфера на арене, плюс созданы все условия для тренировочного и восстановительного процесса. Для работы условия хорошие, ведь нам приходилось играть против «Слована» в Братиславе, видел, что инфраструктура здесь хорошая.



Задачи? Попадание в плей-офф. Каждый тренер старается и делает всё возможное, чтобы команда была в хорошем состоянии. Но пока не могу сказать про команду ничего конкретного, в процессе повседневной работы будем смотреть, как игроки проявят себя в матчах. Исходя из этого и будем строить тренировочный и восстановительный процесс. За словацким клубом специально не следил, не предполагал, что могу тут оказаться. Но по последним играм могу сказать, что команда боеспособная. Конечно, определённые моменты хотелось бы улучшить, однако важно, что в команде есть игроки, которые способны решать исход игры», – рассказал Занковец.

Занковец: «Словану» надо играть намного лучше, не исключаю изменений в составе