Скривенс: «Салавату» очень сильно нужна была эта победа

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс подвёл итоги матча с «Сибирью» (3:0). Голкипер сыграл на ноль.

«Это очень большая, важная победа для нас. Парни забили нужные голы, а также хорошо отработали в большинстве и меньшинстве. Нам очень сильно нужна была эта победа. Для меня гораздо более важным было принести победу команде, не пропустить шайбы. В принципе я особо не обращаю внимания на то, есть у меня сегодня «сухарь» или нет. Главное, что я смог не пропустить ни одной шайбы. Для нас это очень важно.



Впереди уматч с минским «Динамо»? Мне будет очень приятно вернуться в Минск. Там хорошая арена и прекрасные болельщики. К тому же, я знаю все хорошие рестораны в Минске. Нам предстоит очень сложная поездка и для меня конкретно в Минске будет очень важно дать нашей команде шанс выиграть. Ну а в принципе для меня сейчас нет особой разницы, с кем играть – нам очень нужны победы», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»



Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.