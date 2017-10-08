П. Зубов: у «Сибири» совершенно не получилась игра с «Салаватом»

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вестерлунд: я очень доволен, как игроки «Салавата» играли под таким давлением

«Игра совершенно не получилась, не было ни физических, ни эмоциональных качеств. Провели игры, сегодня вышли пустые. Мастерства у нас недостаточно, чтобы играть с такой команды, как «Салават» на полутонах.



Расслабленность игроков – это тренерская вина? И наша в том числе. У нас было четыре игре на выезде. Пацаны хотели, мы старались. Сейчас самое главное – восстановиться к домашней серии», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.