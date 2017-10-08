Вестерлунд: я очень доволен, как игроки «Салавата» играли под таким давлением

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:0).

«Я очень доволен, как наши игроки играли под таким давлением. Мы были сегодня одной целой командой. Спасибо нашим болельщикам, они нас хорошо поддерживали в наше тяжёлое время.

Осипов хорошо тренировался в течение месяца. Я думаю, Осипов сыграл сегодня хорошо. Планирую ли оставить Логинова капитаном? Это будет зависеть от нашего состава, от того, кто будет выходить на игру.



Мы хотим найти центрального нападающего для Фёдорова и Кокарева. Денис сегодня не играл. Во вторник мы будем определяться с составом. Вижу ли вы возвращение Куляша в команду? Я не знаю. Это не тренерская работа, так это работа менеджмент. В понедельник мы узнаём всё более подробно», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений, дома одолев «Сибирь»

Также видео доступно на официальном канале «Салавата Юлаева» в YouTube.