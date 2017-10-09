Лундквист вышел на 16-е место в истории НХЛ по количеству «сухарей»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист оформил «сухарь» в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:0), который стал для него 62-м в карьере.



Это позволило ему выйти на 16-е место по сухим матчам в истории НХЛ, обойдя Турка Броду. Лидером в этом списке является Мартин Бродо, который за карьеру сделал 125 «сухарей». На 15-м месте находится Патрик Руа, на его счету 66 сухих игр.

35-летний Лундквист проводит 13-й сезон в НХЛ. В 2012 году он признавался лучшим вратарём лиги, всего в 745 матчах он одержал 406 побед с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,32.