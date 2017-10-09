«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Лундквист оформил шат-аут, у Бучневича — 1 очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в этом матче отличились Брэди Шей (18-й минута) и Мика Зибанеджад (50). Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевой передачей. Голкипер Хенрик Лундквист отразил все 34 броска по своим воротам, оформив шат-аут.

Эта победа стала для «Рейнджерс» первой в сезоне после двух поражений на старте.