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«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Лундквист оформил шат-аут, у Бучневича — 1 очко

9 октября 2017, понедельник. 04:46 Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в этом матче отличились Брэди Шей (18-й минута) и Мика Зибанеджад (50). Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился голевой передачей. Голкипер Хенрик Лундквист отразил все 34 броска по своим воротам, оформив шат-аут.

Эта победа стала для «Рейнджерс» первой в сезоне после двух поражений на старте.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Шей (Грабнер, Миллер) – 17:25 (5x5), 2:0 – Зибанеджад (Бучневич, Крайдер) – 49:13 (5x5)
«Торонто» нанёс поражение «Рейнджерс», забросив восемь шайб
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич Хенрик Лундквист
Новости. Хоккей
9 октября 2017, понедельник
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