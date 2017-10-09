Ягр устроил сюрприз своей группе фанатов «Путешествующие Ягры»

Нападающий Яромир Ягр, который недавно подписал контракт с «Калгари Флэймз», устроил сюрприз своей группе фанатов, которая зовёт себя «Путешествующие Ягры».

Фанаты, которые носят парики и джерси команд НХЛ, в которых выступал 45-летний чех, ищут нового члена группы, который бы представлял Ягра в форме «Калгари». Они давали интервью в перерыве матча с «Виннипег Джетс», когда в студию прибежал сам Ягр, который не принимал участия в этой встрече. Он подарил им джерси «Калгари» со своим автографом.



«Вам нужен ещё один человек. Я из Калгари, так что… Знаете что? Я попробую играть, а если не получится, я останусь тут на весь год, и мы просто будем отрываться», — сказал Ягр.

Контракт на $ 1 млн в 45 лет. Зачем это Яромиру Ягру Легендарный чех рассказал, в чём преимущество статуса самого низкооплачиваемого игрока команды.

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Калгари Флэймз» в «Твиттере».