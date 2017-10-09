Гудачек: вряд ли игроки «Северстали» получают намного больше, чем обычные люди

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек рассказал о своём отношении к открытию зарплат хоккеистов и выразил мнение, что гонорары игроков череповецкой команды не намного больше, чем получают обычные люди.



«В Швеции, как и в России, зарплаты хоккеистов не публикуют. Конечно, пресса всегда пытается что-то сказать на эту тему. В Швеции эти данные более открыты за счёт налоговых деклараций, которые есть в доступе. Любой может посмотреть, сколько налогов ты заплатил, и сделать вывод, какая у тебя зарплата. Если кто-то из моих друзей спросит, сколько я зарабатываю, я всегда им скажу. Это не секрет. К этому стараются прийти в Словакии и Чехии, но генеральные менеджеры говорят, что люди не готовы к этому. Я думаю, что, если клуб спонсируется частной компанией, он должен показать зарплаты игроков. Но, если говорить о ситуации в целом, у меня нет конкретного мнения.



Не могу сказать, что Россия — опасная страна, потому что я пока не встречался ни с кем подозрительным ночью на улице, но моя жена часто меня спрашивает, опасно ли здесь. Не знаю, я пока не встречал здесь ничего подобного. Может, в Швеции, если ты назовёшь, сколько ты зарабатываешь, никто не пойдёт тебя убивать. В России, возможно, общество пока не готово к тому, чтобы зарплаты хоккеистов стали открытыми. Может быть, суммы, которые получают игроки СКА, реально огромные, но я не думаю, что гонорары, которые существуют в «Северстали» или том же «Спартаке», намного больше того, что получают обычные люди. Но мы зарабатываем наши деньги по молодости, скоро мы станем уже старыми для того, чтобы играть в хоккей», — сказал Гудачек в интервью «Чемпионату».



Полностью интервью с Гудачеком читайте сегодня на «Чемпионате».

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