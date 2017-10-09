«Салават Юлаев» расторг контракт с Денисом Куляшом

«Салават Юлаев» и защитник Денис Куляш расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее он был помещён в список отказов.

Вайсфельд: поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой

34-летний Куляш выступал за «Салават» с сезона-2016/17, в этом году был капитаном уфимской команды. Действующее соглашение игрока было рассчитано до конца сезона-2018/19. В текущем регулярном чемпионате Куляш провёл за 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками. Всего в КХЛ защитник набрал 216 (99+117) очков в 526 матчах.

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