И. Зубов: не думаю, что двери в НХЛ закрыты, всегда хочется туда вернуться

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов рассказал, что хотел бы вернуться в НХЛ. Он выступал в системе «Оттавы Сенаторз» с 2007 по 2009 год и провёл в НХЛ 11 матчей.

«Не скажу, что я жалею о том, что уехал. Наверное, рано. Не послушал родителей, поехал сыроватый. А так — получил хороший урок жизни. Я уехал туда молодой. Оббился там, как мужик стал там себя чувствовать. Понял, как это — жить. Уехал вообще без языка, там пришлось учить. В быту тебе никто не помогает, сам по себе. Есть как плюсы, так и минусы. Но я не жалею ни о чём.

Даже если ты играешь в первом-втором звене в фарм-клубе, то, естественно, тебя не будут брать в первое-второе звено “наверх”. А ехать в третье-четвёртое — так никто туда меня не вызовет, потому что там другую работу надо выполнять. А в то время тяжело было в основу попасть — там Джейсон Спецца, Даниэль Альфредссон, Дэнни Хитли, Майк Фишер. Много ребят было в ударе.

Не думал, что после этого уеду и останусь в России на восемь сезонов. Просто возвращался сюда, хотел добиться чего-то здесь. Я не думаю, что двери закрыты. Работаем. Дай бог, что-то получится в этом году. Всегда хочется туда вернуться. Всё-таки незаконченное дело", — цитирует Зубова пресс-служба клуба.