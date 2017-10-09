Защитник «Сибири» Александр Макаров пропустит три недели из-за травмы

Защитник «Сибири» Александр Макаров внесён в список травмированных из-за повреждения верхней части тела. Ориентировочный срок восстановления составляет три недели, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний Макаров перешёл в новосибирскую команду из «Югры» в текущем регулярном чемпионате. Он провёл за новую команду четыре игры. Всего в КХЛ защитник принял участие в 195 матчах и отметился 19 (5+14) набранными очками при показателе полезности "-13".

«Сибирь» занимает девятое место на Востоке, набрав 26 очков в 19 матчах.