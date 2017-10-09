В сезоне-2017/18 в Ночной лиге в Приморье сыграют 18 команд в трёх дивизионах

В сезоне-2017/18 в Ночной лиге в Приморском крае сыграют целых 18 команд — восемь в «40+», шесть — в «Лиге Мечты» и четыре — в «Лиге надежды». Сезон в Приморье стартовал с матчей открытия сразу в двух городах — Большом Камне и Артёме.



Региональный представитель Ночной лиги в Приморском крае Олег Зеленин заявил об активном развитии лиги в регионе.



«Ночная хоккейная лига в Приморье развивается очень активно. Я не побоюсь сказать, что Приморский край идёт в лидерах на Дальнем Востоке не только в организации и проведении отборочных этапов, но и в спортивных достижениях приморских команд на финальных играх всероссийских фестивалей в Сочи. С каждым сезоном количество участников в приморской Ночной лиге растёт. И приятно отметить, что при поддержке директора департамента спорта края Жана Кузнецова в новом сезоне в Приморье добавится ещё один турнир Ночной лиги – отборочный этап в дивизионе „Любитель 18+ Лига надежды“ — цитирует Зеленина пресс-служба лиги.

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