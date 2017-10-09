«Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА, Капризов записал на свой счёт дубль

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 5:2. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов потерпел поражение в матче с «армейцами», которыми руководил на протяжении трёх сезонов.



Заброшенными шайбами в составе команды хозяев отметились Артём Блажиевский, Валерий Ничушкин, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов, оформивший дубль. У «Локомотива» голы на счету Александра Кадейкина и Даниила Апалькова.



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