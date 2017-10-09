Форвард «Локомотива» Каюмов получил серьёзную травму в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий «железнодорожников» Артур Каюмов выбыл на длительный срок после столкновения с нападающим ЦСКА Грегом Скоттом. Ярославская команда проиграла встречу со счётом 2:5.



«Каюмов выбыл надолго. Сотрясение ли у него? Нет, не сотрясение», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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