«Слован» обыграл ХК «Сочи», одержав первую победу под руководством Занковца

Братиславский «Слован» на домашнем льду одержал победу над хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:1. Победа стала первой для главного тренера Эдуарда Занковца на тренерском мостике «орлов».
Заброшенными шайбами в составе «Слована» сумели отметиться Михал Ржепик, Ник Эберт и Радек Смоленяк, оформивший дубль. Единственный гол «Сочи» на счету Никиты Щитова.
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