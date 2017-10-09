Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча.



Китайский «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» на домашней арене потерпел поражение в матче с курганским «Зауральем» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 3:4 Б.

Клуб «Цен Тоу» на домашнем льду крупно проиграл тюменскому «Рубину», матч закончился со счётом 1:6.

«Молот-Прикамье» в результативном матче сумел взять верх над «Спутником» со счётом 5:4.

«Торос» в серии буллитов сумел одержать победу над «Челметом» — 2:1 Б.