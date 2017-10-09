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Итоги игрового дня ВХЛ

9 октября 2017, понедельник. 23:28 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча.

Китайский «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» на домашней арене потерпел поражение в матче с курганским «Зауральем» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 3:4 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
3 : 4 1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Зауралье
Курган
0:1 – Колготин (Рехтин, Шакуров) – 01:49 (5x5), 1:1 – Васильев (Эрхардт, Еэ) – 07:48 (5x5), 1:2 – Исаев – 23:31 (5x5), 2:2 – Хурри (Лебедев, Макаров) – 30:05 (5x5), 2:3 – Янчевский (Исаев, Колготин) – 45:33 (5x5), 3:3 – Скворцов (Рыбницкий, Васильев) – 59:01 (5x5), 3:4 – Цыганов – 65:00 ( ПБ)

Клуб «Цен Тоу» на домашнем льду крупно проиграл тюменскому «Рубину», матч закончился со счётом 1:6.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
1 : 6 0:0, 0:2, 1:4
Рубин
Тюмень
0:1 – Кутугин (Сафаралеев, Ногачёв) – 26:54 (5x4), 0:2 – Белов (Жиляков) – 35:24 (5x4), 0:3 – Сафаралеев – 42:57 (5x5), 0:4 – Ложкин – 43:56 (5x5), 0:5 – Давыдов (Феоктистов, Грязев) – 46:05 (5x5), 0:6 – Юшкевич (Серёгин, Попов) – 49:52 (5x4), 1:6 – Митрофанов (Шиафотдинов, Камаев) – 59:19 (5x4)

«Молот-Прикамье» в результативном матче сумел взять верх над «Спутником» со счётом 5:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
5 : 4 1:1, 1:2, 3:1
Спутник
Нижний Тагил
0:1 – Рожков (Ситников, Путилов) – 03:01 (5x5), 1:1 – Салахов (Епимахин, Андриянов) – 12:27 (5x5), 1:2 – Ситников (Рожков, Уткин) – 23:50 (5x4), 2:2 – Синицын (Андриянов, Чистяков) – 33:05 (5x4), 2:3 – Щанкин (Загидуллин, Рябов) – 33:45 (5x5), 2:4 – Лебедев (Поляков, Артамонов) – 48:47 (5x5), 3:4 – Угольников (Смолин, Бикмуллин) – 52:06 (5x4), 4:4 – Рыжков (Жуков) – 52:38 (5x5), 5:4 – Епимахин (Чистяков, Андриянов) – 55:37 (5x5)

«Торос» в серии буллитов сумел одержать победу над «Челметом» — 2:1 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
Челмет
Челябинск
1:0 – Гиматов (Котляревский) – 09:02 (5x5), 1:1 – Ладнов (Мелихов, Кориневский) – 25:13 (5x5), 2:1 – Гиматов – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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