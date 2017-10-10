«Нью-Джерси» обыграл «Баффало», Юханссон и Братт оформили дубли

«Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.



В первом периоде отличились нападающие «Нью-Джерси» Стефан Ноэсен и Брайан Гиббонс. На 26-й минуте Эвандер Кейн отквитал одну шайбу, но уже буквально через 20 секунд Йеспер Братт вернул гостям комфортный перевес. До конца второго периода в ворота Чада Джонсона влетели ещё три шайбы — дубль на счету Маркуса Юханссона, а в перерыве между его голами вновь отличился Братт. На 58-й минуте Кейн забросил свою вторую шайбу, сократив отставание хозяев до четырёх голов. На большее у «Баффало» не хватило времени.



«Дэвилз» одержали вторую уверенную победу на старте сезона, а «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.