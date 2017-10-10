Тарасенко: цель — быть лучшим и выиграть кубок Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 Б) и свой дубль.

«Просто играем друг за друга, много молодых ребят, наслаждаемся хоккеем. Чем тяжелее игра, тем больше эмоций получаешь от победы. Хорошо, что выиграли три матча. Тяжёлая поездка, завтра опять игра, с „Рейнджерс“. Будем готовиться.



Решили каждый год вспоминать великих игроков „Блюз“. Джимми Робертсон носил такую шляпу, теперь это приз лучшему игроку матча. Сегодня дали мне, большая честь носить это. Надо вспоминать их не один день в году, помнить, откуда всё началось.



Когда забрасывал первую шайбу, была ситуация один в одного, когда человек пытается забрать шайбу. Просто сделал улитку, получилось так, что остался один и решил бросить. Не так часто бросаю с неудобной, но получилось забить, хорошо, что удалось это сделать.



В третьем периоде немного просели, третий матч подряд такое происходит. Нельзя давать командам сравнивать счёт и потом на нервах заканчивать. Надо играть более строго в обороне.



Цель быть лучшим есть у всех хоккеистов. Цель одна — выиграть кубок Стэнли, нет смысла играть, если её не ставить. Выступить лучше, чем в прошлом сезоне, совершенствоваться, провести сезон без спадов, не нервничать на льду, стараться быть лидером», — сказал Тарасенко в эфире телевидения НХЛ.

«Сент-Луис» одолел «Айлендерс» благодаря дублю и победному буллиту Тарасенко

Фото можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Сент-Луис Блюз».