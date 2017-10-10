«Калгари» всухую переиграл «Анахайм», Майк Смит совершил 43 сейва

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый период прошёл без забитых голов. Во втором счёт открыл Шон Монахан (37-я минута). Точку в матче поставил Микаэль Баклунд (47). Голкипер «Калгари» Майк Смит отразил 43 броска по своим воротам, оформив шат-аут.

Эта победа стала для «Флэймз» второй в трёх стартовых матчах сезона. В свою очередь, «Дакс» потерпели второе поражение при одной победе.