Каспарайтис: Шипачёва через АХЛ готовят к системе американского хоккея

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением об отправке форварда клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва в АХЛ.

Шипачёва хотят вернуть в Россию. Инсайды недели от Панышева и Ерыкалова Кто из игроков ЦСКА близок к попаданию в список отказов и почему «Авангард» ещё не подписал нового легионера.

«Это странно, что человека с таким большим контрактом отправили в АХЛ. Возможно, он ещё физически не готов играть в главной лиге. Просто если сравнивать с КХЛ, то здесь всё совершенно иначе. Другие площадки, бьются люди побольше. Так что вполне вероятно, что Вадима таким образом готовят к системе американского хоккея, чтобы он досконально понял её. Лично меня отправляли в АХЛ уже в конце карьеры, потому что моя зарплата не помещалась под потолок. Они никак не могли избавиться, решив отправить меня в фарм-клуб. Это было в «Рейнджерс».

Знаете, если в «Вегасе» ему предложили такие большие деньги, то они явно рассчитывали, что он заиграет, освоится и привыкнет к новым для себя реалиям. Ты подписываешь 30-летнего хоккеиста на столь солидный двухлетний контракт с зарплатой в $ 4,5 млн в год, а потом думаешь, что это не тот человек? Такого ведь не может быть. Возможно, что-то случилось во время тренировочного лагеря. Но мне странно наблюдать за происходящим», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Итоги недели НХЛ с Дарюсом Каспарайтисом читайте на «Чемпионате» сегодня.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».