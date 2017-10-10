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Гаджиев: «Адмирал» могут покинуть легионеры, которые не исполняют свои роли

10 октября 2017, вторник. 11:03 Хоккей

Генеральный директор «Адмирала» Камил Гаджиев прокомментировал отставку главного тренера Александра Андриевского, а также отметил, что клуб может расстаться с рядом хоккеистов, в первую очередь с легионерами.

«Мы понимаем, что проблема, безусловно, не только в Андриевском — в этом году ставка на ряд игроков себя не оправдала. Есть игроки, на которых мы рассчитываем, но они не оправдывают наших ожиданий, и, видимо, с кем-то из них мы расстанемся и пригласим новых. Могу сказать, что легионеры в первых рядах. Они не исполняют те роли, на которые мы их приглашаем, и не так эффективны, как в предыдущем сезоне.

Они слишком привыкли к текущим условиям, комфорту, поэтому команде нужна встряска, это очевидно. У нас и игроки, и Андриевский очень высококвалифицированные специалисты, но при этом что-то не получается, и мы должны что-то изменить.

Сейчас мы решили доверить команду Стиллману, понимаем, что он сильный профессионал. Но сразу оговорюсь, что данное решение не окончательное, мы будем анализировать, поскольку на российском рынке есть высококвалифицированные тренерские кадры. Главный тренер — это ключевая позиция, мы пока воспользовались той возможностью, которая у нас есть. После последующих выездной и домашней серий мы приблизимся к экватору чемпионата, думаю, примем окончательное решение", — цитирует Гаджиева ТАСС.

Андриевский покинул пост главного тренера «Адмирала», и.о. будет Стиллман
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал Камил Гаджиев
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
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