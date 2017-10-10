«Амур» подписал контракт с канадским форвардом Пикаром

Хоккейный клуб «Амур» заключил соглашение с канадским нападающим Александром Пикаром, информирует официальный сайт хабаровской команды.

Большую часть карьеры 32-летний игрок провёл в АХЛ, где выступал за «Сиракьюз», «Норфолк» и «Сан-Антонио», став в 2012 году обладателем Кубка Колдера. Долгое время выступал в швейцарской НЛА за «Женеву-Серветт», в составе которой стал двукратным обладателем Кубка Шпенглера, а также за «Давос».



Минувший сезон Пикар провёл в чешской Экстралиге, где выступал за клуб «Градец Кралове». В 25 матчах регулярного чемпионата набрал 20 очков (7 голов и 13 передач), а в 11 играх плей-офф набрал 5 очков (3+2).