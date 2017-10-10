«Авангард» потерпел поражение от «Барыса», Фрэттин сделал дубль

Омский «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась со счётом 3:4. «Барыс» сумел одержать победу без защитникаКевина Даллмэна и нападающего Найджела Доуса.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Андре Петерссон, Пётр Хохряков и Евгений Медведев. Среди игроков казахстанской команды забитые голы на свой счёт записали Никита Михайлис, Павел Акользин и Мэттью Фрэттин, оформивший дубль.



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