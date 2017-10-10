Акользин: игроки «Барыса» самоотверженно сыграли в конце матча, сохранили победу

Нападающий «Барыса» Павел Акользин оценил встречу с «Авангардом» (4:3), в которой он забросил свою первую шайбу в КХЛ.



«Очень тяжёлая игра, в конце много удалений у нас было. Хорошо, что выстояли, сохранили счёт и победили. После того как повели 3:0, допустили ошибки в обороне, за которые нас наказали. Потом пришлось собраться, играть в третьем периоде в свою игру. Думаю, у нас это получилось, сыграли от обороны и победили.



Удаления в конце игры? Не скажу, что не хватило сил, просто случайные игровые моменты, где-то кто-то зацепил, где-то клюшку поднял высоко. Во время тайм-аута тренер просил сыграть компактно и блокировать броски, что у нас и получилось, сыграли самоотверженно», — передаёт слова Акользина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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