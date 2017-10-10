Е. Медведев: жаль, что некоторые болельщики не верят в нас, но это их выбор

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4) и рассказал о своём отношении к уходу болельщиков с трибун до конца игры.



«Мы в первом периоде дали сопернику возможность, хорошую фору. Тяжело было отыгрываться, нашли в себе силы, но всё равно дожать и сравнять не смогли. Наверное, нам не хватило реализации большинства. Играли «5 на 4», «6 на 4», но вместо того, чтобы забивать, получили гол в свои ворота. В моменте со своей шайбой бросил просто в сторону ворот наудачу, с этим повезло.



Болельщики после счёта 2:4 стали массово покидать трибуны? Это их выбор, что тут ещё скажешь. Жаль, что уходят. Но спасибо тем, кто остался, разумеется, их гораздо больше. Те, кто ушли, наверное, не верят в нас, либо мы не даём им столько надежды. В принципе, не хочу это обсуждать, это личное дело каждого», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» потерпел поражение от «Барыса», Фрэттин сделал дубль