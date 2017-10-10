Защитник «Куньлуня» Дялога получил травму после удара в голову от Анкудинова

28-летний словацкий защитник клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Марек Дялога получил травму в матче регулярного чемпионата с «Югрой». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе китайского клуба. Дялога травмировался в эпизоде, случившемся в концовке первого периода, когда нападающий хозяев Андрей Анкудинов ударил соперника в область головы и шеи, за что был удалён до конца встречи.



«Похоже, всё не так страшно, как казалось поначалу. Дялогу больше беспокоят болевые ощущения в области шеи, нежели симптомы сотрясения мозга. Но необходимо наблюдение для постановки точного диагноза, сроки восстановления назовут врачи», — пояснили в пресс-службе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.