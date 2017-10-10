Ялонен: я доволен, «Йокерит» выиграл всухую у хорошей команды на выезде

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен подвёл итоги после победы над «Трактором» (3:0).



«Был хороший старт матча — два большинства и два гола. После этого матч был равным. У нас хорошо сыграла бригада меньшинства. Несколько раз выручил Райан Заполски. Были возможности забить ещё. Убегали один на один и несколько раз опасно контратаковали, но мы свои моменты не использовали. В целом я доволен результатом, выиграли всухую у хорошей команды на выезде», — цитирует Ялонена официальный сайт «Трактора».

Посмотреть видео можно на официальном канале«Трактора» в YouTube.