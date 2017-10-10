Черников: «Йокерит» грамотно играл в обороне, нас везде накрывали

Нападающий «Трактора» Александр Черников поделился мнением о причинах поражения во встрече с «Йокеритом» (0:3).



«Не сказал бы, что проспали начало. Не надо было удаляться. Перед игрой говорили, что они хорошо действуют в большинстве. Пропустили, а сами большинство не использовали. Грамотно «Йокерит» играл в обороне. У нас не было моментов, нас везде накрывали. Нагрузить особо вратаря не получилось. Нужно в себе копаться, почему не лезли на ворота, почему шайбу не держали. Проигрывали микромоменты, поэтому и уступили.



Сегодня игровой ритм так и не поймал. Везде опаздывал — что за нашими игроками, что за соперником. Долго не играл, тонуса нет. Думаю, с каждым матчем будет всё лучше», — цитирует Черникова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.