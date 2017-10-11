«Вегас» почтил память 58 погибших при стрельбе в городе 58 секундами молчания

«Вегас Голден Найтс» перед первым домашним матчем в истории клуба почтил память 58 погибших при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 1 октября 58 секундами молчания, выведя при этом проекцию их имён на лёд.



Кроме того, игроки команды выходили на лёд во время представления команд в сопровождении полицейских, спасателей и других людей, первыми пришедшими на помощь в трагедии.

«Вегас» проведёт матч с «Аризоной» без рекламы на бортах в память о погибших

Видео можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Видео можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере».