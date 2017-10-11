Врач «Авангарда»: состояние Лемтюгова стабильное, он выбыл до конца года

Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко рассказал о состоянии нападающего Николая Лемтюгова, получившего травму накануне в матче с «Барысом».

Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.

«Николай Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы №1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города. Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Сдать кровь можно завтра, начиная с 8 часов утра, по адресу улица Перелёта, 7.



Николаю удалили селезёнку. Подобная травма встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесёт хоккеиста в список травмированных, будем делать всё для его скорейшего выздоровления», — цитирует Батушенко пресс-служба клуба.

Посмотреть видео, на котором Лемтюгов получает травму, можно в аккаунте «Яснопонятно» в «Твиттере»

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