Посещаемость первого домашнего матча в истории «Вегаса» составила почти 105%

«Вегас Голден Найтс» провёл первый домашний матч сезона в своей истории. «Рыцари» обыграли «Аризону Койотс» на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе со счётом 5:2.

Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона

Вместимость арены «Ти-Мобайл Арены» составляет 17 367 человек. Согласно информации в офциальном «твиттере» клуба посмотреть матч пришли 18 191 человек, что составляет 104,7% вместимости.

«Рыцари» выиграли третий матч подряд и стали первой командой в истории НХЛ, которая начала дебютный сезон с трёх побед.

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Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере».

Запись можно посмотреть также в официальном аккаунте «Вегас Голден Найтс» в «Твиттере».