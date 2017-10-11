Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Бучневич снова набрали очки

В ночь с 10 на 11 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло семь матчей, в которых приняли участие 10 россиян. Александр Радулов и Павел Бучневич набирают очки во вторых матчах подряд, Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков, защитник Алексей Емелин вернулся в состав «Нэшвилл Предаторз».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Бобровский
|«Коламбус»
|37 из 38
|97,4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|2
|1
|+1
|20.56
|-
|1
|2
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|1
|+1
|15.59
|0 из 3
|2
|2
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|2
|0
|18.50
|-
|4
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|2
|-1
|19.20
|-
|0
|1
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|2
|0
|0
|21.36
|-
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|2
|-1
|15.16
|5 из 12
|0
|2
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|0
|0
|0
|0
|14.56
|4 из 8
|0
|0
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|2
|-1
|21.26
|-
|1
|2
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|1
|-1
|19.30
|-
|0
|1
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