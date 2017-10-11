Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Бучневич снова набрали очки

В ночь с 10 на 11 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло семь матчей, в которых приняли участие 10 россиян. Александр Радулов и Павел Бучневич набирают очки во вторых матчах подряд, Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков, защитник Алексей Емелин вернулся в состав «Нэшвилл Предаторз».

Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Бобровский «Коламбус» 37 из 38 97,4

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Радулов (н) «Даллас» 0+1 2 1 +1 20.56 - 1 2 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0 0 1 +1 15.59 0 из 3 2 2 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0 0 2 0 18.50 - 4 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 2 -1 19.20 - 0 1 Панарин (н) «Коламбус» 0 2 0 0 21.36 - 0 0 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 2 -1 15.16 5 из 12 0 2 Бурмистров (н) «Ванкувер» 0 0 0 0 14.56 4 из 8 0 0 Проворов (з) «Филадельфия» 0 0 2 -1 21.26 - 1 2 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 1 -1 19.30 - 0 1

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