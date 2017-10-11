Город Лас-Вегас признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд игрового дня.

События дня НХЛ: «Вегас» установил вековой рекорд. Как они это делают? Три победы подряд – и все без Шипачёва.

1. Город Лас-Вегас признан первой звездой дня за несгибаемость и силу. 1 октября на музыкальном фестивале в Вегасе произошла стрельба, погибло 58 человек, ещё более 500 пострадали. Первый домашний матч в истории клуба собрал аншлаг, а «рыцари» установили рекорд НХЛ, одержав три победы на старте дебютного сезона.

2. Сонни Милано, нападающий «Коламбус Блю Джекетс». Забросил обе шайбы своей команды в победном матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:1 ОТ).

3. Филип Форсберг, нападающий «Нэшвилл Предаторз». Забросил две шайбы и сделал одну передачу в третьем периоде матча с «Филадельфией» и помог своей команде победить со счётом 6:5.

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