Рассейкин: у России в этом году сильная команда, в финале МЧМ будет интересно

Нападающий «Автомобилиста» Максим Рассейкин рассказал, почему не попал в состав молодёжной сборной на Турнир четырёх наций, а также отметил, что на молодёжный чемпионат мира в 2018 году россияне соберут сильную команду.

«От меня явно ждали большего, я приехал неподготовленный на сборы перед Турниром четырёх наций. Конечно, я хочу попасть на МЧМ. Для этого нужно много работать, показывать хорошую игру.

Конечно, хотелось бы провести этот сезон в «Автомобилисте», показать свою лучшую игру и помогать команде. В Баффало тоже очень хочу поехать, но для этого нужно проявить себя в клубе. Я считаю, что команда 1998 года рождения в России очень сильная, поэтому, обещаю, в финале МЧМ будет очень интересно", — цитирует Рассейкина пресс-служба КХЛ.