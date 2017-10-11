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М. Семёнов: 500 матчей — для КХЛ это достойная цифра

11 октября 2017, среда. 17:17 Хоккей

Защитник «Барыса» Максим Семёнов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3). Этот матч стал для него 500-м в КХЛ.

«Рад этому достижению. Но самое главное, что подарком к этому юбилею стали три очка в командную копилку. На мой взгляд, если сравнивать с показателями, которые есть, к примеру, в НХЛ, то 500 матчей — это достаточно скромная цифра. Но если смотреть на КХЛ, которой ещё нет 100 лет, то это цифра, пожалуй, достойная. Чтобы достичь её, нужно любить хоккей, стараться каждую травму залечить до конца, никаких особых секретов нет. Если человек любит игру, то эта цифра вполне достижима.

Очень рад, что тренеры доверили мне такую честь — вручили капитанскую нашивку. Но нужно понимать, что это была вынужденная мера, ведь наши лидеры не смогли сыграть. Лучше я буду оставаться ассистентом, а ребята пусть скорее возвращаются на лёд», — передаёт слова игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Барыс
Новости. Хоккей
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