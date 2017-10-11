«СЮ» одолел «Динамо» Мн, Скривенсу не хватило менее 4 минут до сухого матча

Минское «Динамо» на своём льду уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервало свою трёхматчевую победную серию. В 20 матчах сезона на счету команды 8 побед. «Салават Юлаев» выиграл второй матч подряд после трёх поражений кряду. В 20 матчах сезона на счету фимцев 11 побед.

После двух периодов уфимцы вели со счётом 4:0 — отличились Энвер Лисин, Михаил Юньков, Линус Умарк и Игорь Макаров. Третий период принёс два гола — за «Динамо» забили Егор Шарангович и Джек Скилле. Вратарь уфимцев Бен Скривенс не доиграл менее четырёх минут до сухого матча с бывшей командой. Итог — победа уфимцев со счётом 4:2.

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