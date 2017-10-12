Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в столице США завершилась со счётом 3:2.



Крис Летанг вывел действующих чемпионов вперёд на шестой минуте, забросив свою первую шайбу с февраля. В середине второго периода Патрик Хёрнквист удвоил преимущество «пингвинов», перед свистком на перерыв хозяева ответили точным броском в исполнении новичка лиги Кристиана Юуса — эта шайба стала дебютной для шведа в НХЛ. На старте третьего периода Конор Шири в третий раз поразил ворота «столичных», на 54-й минуте Александр Овечкин сократил отставание в счёте, забросив свою восьмую шайбу в сезоне, но избежать хозяевам второго поражения кряду не удалось.

Взятие ворот в исполнении Овечкина можно посмотреть в «твиттере» NHL.