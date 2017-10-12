«Анахайм» победил «Айлендерс» в домашнем матче

Хоккеисты «Анахайм Дакс» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился со счётом 3:2.



В первом периоде соперники обменялись голами в исполнении Эндрю Кольяно и Брока Нельсона. На экваторе второго периода Рикард Раккель позволил хозяевам выйти вперёд, а после перерыва Патрик Ивз увеличил преимущество «Анахайма». Следом Нельсон записал на свой счёт вторую шайбу, однако гостям из Нью-Йорка не удалось избежать второго поражения кряду. «Утки» в свою очередь прервали свою серию из двух поражений.



Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду 10 с половиной минут и результативными действиями не отметился.