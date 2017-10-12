Шикин: игра со СКА стоила семи очков минимум

Голкипер ХК «Сочи» Дмитрий Шикин прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ). Питерцы потерпели первое поражение в сезоне — до того было 20 побед подряд при трёх потерянных очках.



«Был очень тяжёлый матч. Ребята играли очень самоотверженно, большое спасибо команде, что каждый принимал шайбу на себя, много блокированных бросков. Играли одной командой, очень рад, что победили. В Питер приехала моя жена, мои друзья из Питера были на игре. Вдвойне приятно выигрывать, когда кто-то тебя поддерживает на трибуне.



Как удалось избежать проблем с настроем на игру? Как я думаю, это был такой психологический трюк нашего тренерского штаба. Все ребята очень сплотились, очень хорошо, что так получилось, смогли сыграть на команду, вырвать победу и прервать серию СКА. Очень рад, что у нас это получилось. После игры взял телефон, а у меня уже было 18 непрочитанных сообщений от разных людей. Все рады, все поддерживали. Позвонил родителям в Электросталь, они вообще сказали, что весь город будет гудеть! Это очень приятно, рад, что всё так получилось.



Хорошо, что они не смогли забить больше. Самоотверженно играли наши ребята, очень правильно выполняли тренерскую установку. Хорошо, что смогли выстоять и сыграть на результат. Не знаю, наверное, эта игра стоила семи очков минимум. Нам нужны очки сейчас, мы боремся за плей-офф. Прошло много игр, команды набрали ход. Хорошо, что мы после игры со «Слованом» смогли собраться и показать хорошую игру.



Матч с московским «Динамо»? Если честно, то все команды в лиге специфические. Нет недооценки в матчах с другими командами, мы всегда настраиваемся на победу. Думаю, что с «Динамо» будет игра «от ножа», — цитирует Шикина официальный сайт клуба.