«Калгари» упустил 2:0, но обыграл «Лос-Анджелес» в дебютном матче Ягра

«Калгари Флэймз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

К восьмой минуте матча канадская команда вела со счётом 2:0 — шайбы забросили Мэттью Ткачук и Михаэль Фролик. На 36-й минуте матча Анже Копитар сократил разрыв в счёте до минимума, а на 41-й Дастин Браун сравнял счёт. Он же на исходе 42-й минуты встречи вывел «Кингз» вперёд. На исходе 51-й минуты Мэттью Ткачук сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, на второй минуте которого Шон Монахан принёс канадской команде победу.



Этот матч стал дебютным за «Калгари» для 45-летнего чешского форварда Яромира Ягра. Он провёл на льду 13 минут 38 секунд и заработал показатель полезности «-1».

