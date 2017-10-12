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Хохлов: каждый игрок ХК «Сочи» прошёл проверку на прочность в матче со СКА

12 октября 2017, четверг. 08:52 Хоккей

Форвард ХК «Сочи» Илья Хохлов прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ). Питерцы в этом матче потерпели своё первое поражение в сезоне — до того было 20 побед подряд при трёх потерянных очках.

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«Приятно выиграть у такого соперника. Считаю, что каждый прошёл проверку на прочность. Все показали всё, что могут. Играли, доказывали, что мы одна команда, что готовы побеждать любого соперника. Мы в каждом матче играем только на победу. Ротация в составе – это нормально. Тренер доверяет людям, которые выходят на лёд, и каждый должен оправдывать его доверие.

Круто играть, когда зал заполнен. Приятно побеждать такую команду, тем более в гостях. И очень приятно, что после игры я получал кучу сообщений от болельщиков из Сочи, которые благодарили за игру. Я знаю, что они верили в нас до последнего. Спасибо им большое. Эта победа важна и для команды, и для болельщиков.

Считаю, что на таких соперников не надо кого-то особо мотивировать. Все ребята понимают, что играют против такой команды. Нужно выходить, доказывать, биться. Не мастерство решало, а желание. Мы побили их желанием, поэтому победили», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Шикин: игра со СКА стоила семи очков минимум
Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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