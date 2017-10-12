КХЛ заявила, что не ведёт переговоров о вступлении клуба из Узбекистана

Заявки на вступление в Континентальную хоккейную лигу от клуба из Ташкента не поступало, переговоров по этому поводу не ведётся, сообщила пресс-служба КХЛ.



Напомним, сегодня директор и соучредитель ташкентского «Бинокора» заявил, что клуб ставит перед собой цель подать заявку на выступление в КХЛ до 2020 года.



«КХЛ не вела и не ведёт в данный момент никаких переговоров о возможном появлении команды лиги в Ташкенте. Заявки на вступление в КХЛ клуба из этого города не поступало», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

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