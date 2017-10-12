Ламорелло: сейчас молодые игроки более подготовлены к НХЛ, они более зрелые

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Лу Ламорелло поделился мнением об ускоренном развитии молодых хоккеистов.



«Сейчас ребята более подготовлены для игры в НХЛ. Это новое поколение. Это более молодое поколение, оно сильнее, моложе и более зрелое. Игра развивается. Это всё следствие многочисленных турниров в возрасте до 16 или 17 лет, которые проходят всё лето. И они играют 12 месяцев в году. Это впечатляет. То же самое, на мой взгляд, происходит в бейсболе», — цитирует Ламорелло официальный сайт лиги.

23 российских хоккеиста из АХЛ, которые ждут вызова в НХЛ Многим из них пора уже выбираться из фарм-клубов команд НХЛ.