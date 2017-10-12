П. Зубов: игру «Сибири» даже цирком не назовёшь, завтра будем принимать решения

Главный тренер «Сибири»Павел Зубов прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:4).



«Хочу извиниться перед болельщиками. Беру всю вину на себя. Я всё сказал команде и генеральному менеджеру. Завтра будем принимать решения. Кадровые ли решения? В том числе. Энлунда мы посадили. В конце выпустили потому, что выпал ещё один парень. Думали, что он осознал свою вину. Но что-то у него не заладилось сегодня. Это я его похвалил ещё. Давно мы такого Йонаса не видели. Что с ним произошло? Может, что-то в личной жизни?



Тяжело это назвать игрой, как и то, что вся команда показала. Это даже цирком не назовёшь. Цирк — это красочное весёлое зрелище, которое любят дети. После игры СКА не было никаких предпосылок к такой игре. В Уфе как будто волшебной палочкой махнули. Там ещё можно было понять, четвёртая игра. Завтра будет серьёзный разговор со всеми: со мной, с командой. Будем смотреть», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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«Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского